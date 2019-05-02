احذر عقوبة استخدام أجهزة تنبيه سيارات الإغاثة والطوارئ فى قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى:

- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ:

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

- إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة:

فرضت تلك المخالفة بخصم نقطتين من 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكابه للمخالفة، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.