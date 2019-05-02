إيران تنفى حدوث تسرب نفطى بعد تعطل محرك ناقلة بالبحر الأحمر

رويترز

نقلت وكالة شانا الإيرانية للأنباء اليوم الخميس عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قولها إنه لا يوجد تسرب فى البحر الأحمر من ناقلتها (هابينس 1) بعد تعطل محركها.

وقالت الوكالة "كانت الناقلة التى تحمل طاقما مؤلفا من 26 فردا تبحر يوم الثلاثاء فى البحر الأحمر باتجاه قناة السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات".

وأضافت أن الناقلة فى أمان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن أو حدوث أى ضرر بيئى.

وفى وقت سابق اليوم، نسبت وكالة الأنباء السعودية إلى خفر سواحل المملكة القول إنه قدم المساعدة للناقلة التي واجهت مشاكل في محركها قبالة ساحل مدينة جدة بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.