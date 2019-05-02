إلغاء زيارة وزير الخارجية الباكستانى إلى سريلانكا لدواع أمنية

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قالت مصادر دبلوماسية باكستانية اليوم الخميس إنه تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى إلى سريلانكا بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية أنه كان من المقرر أن يصل قريشى إلى جرز المالديف اليوم الخميس ليتوجه منها إلى العاصمة السريلانكية كولومبو فى الفترة من 3 إلى 5 مايو الجارى، غير أنه تم إلغاء الزيارة فى ضوء الوضع الأمنى الذى تشهده سريلانكا، فى أعقاب سلسة من الهجمات الانتحارية وقعت فى عيد الفصح، وأودت بحياة 250 شخصا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل قال الأسبوع الماضى إن بلاده عرضت تقديم "كل مساعدة ممكنة" لسريلانكا فى تحقيقاتها فى ملابسات هذه الهجمات.