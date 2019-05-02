"إسكان البرلمان" توصى بسرعة إرسال مشروع الحكومة بشأن قانون مياه الشرب

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير والذى كان مخصصًا لمناقشة موازنة عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بسرعة إرسال الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بعد الأخذ فى الاعتبار بملاحظات اللجنة حول إعداد مشروع متكامل مثل قانون الكهرباء.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على سرعة إرسال المشروع للجنة مع ضرورة تمثيل كل قطاعات مياه الشرب سواء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

وأوضح المغازى، أن تأخير إقرار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب النظيفة، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يعالج القانون عملية الفاقد من مياه الشرب من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.