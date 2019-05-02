video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لتحسين مستوى الخدمة..

"إسكان البرلمان" توصى بسرعة إرسال مشروع الحكومة بشأن قانون مياه الشرب

الخميس، 02 مايو 2019 05:00 ص
"إسكان البرلمان" توصى بسرعة إرسال مشروع الحكومة بشأن قانون مياه الشرب النائب يسرى المغازى
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير والذى كان مخصصًا لمناقشة موازنة عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بسرعة إرسال الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بعد الأخذ فى الاعتبار بملاحظات اللجنة حول إعداد مشروع متكامل مثل قانون الكهرباء.

 

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على سرعة إرسال المشروع للجنة مع ضرورة تمثيل كل قطاعات مياه الشرب سواء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

 

وأوضح المغازى، أن تأخير إقرار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب النظيفة، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يعالج القانون عملية الفاقد من مياه الشرب من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"إسكان البرلمان" تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون مياه الشرب

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

اخبار مصر

مجلس النواب

قانون مياه الشرب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة