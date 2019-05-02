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فى بيان للبورصة..

أوراسكوم تنفذ أكبر محطة معالجة مياه فى مصر بـ739 مليون دولار

الخميس، 02 مايو 2019 05:44 م
أوراسكوم تنفذ أكبر محطة معالجة مياه فى مصر بـ739 مليون دولار محطة مياه - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بى . إل . سى، أن التحالف المشترك بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة المقاولون العرب، قد وقع عقدًا لتنفيذ محطة معالجة مياه بقيمة 739 مليون دولار على نظام ال(EPC).
 
وتبلغ طاقة محطة المعالجة، والتى ستكون الأكبر فى مصر، 5 ملايين متر مكعب فى اليوم وستعالج المياه لأغراض الاستفادة منها فى الاستصلاح والزراعة، وبالإضافة إلى القيام بأعمال إنشاء محطة معالجة مياه، فإن التحالف المشترك سوف يقوم بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 5 سنوات.
 
ويعد هذا العقد هو امتداد لتوسع شركة أوراسكوم فى قطاع المياه، والذى يمتد على جميع أنواع المشاريع بما فى ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والرى والبنية التحتية، علاوة على ذلك، حصلت الشركة على عقود تشغيل وصيانة فى معظم مشاريعها المائية لمدة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات بعد انتهاء الإنشاءات لهذه المشاريع.
 
وقال المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون:"نحن فخورون بمشاركتنا فى أكبر محطة لمعالجة المياه فى مصر، هذا المشروع يعكس مكانتنا الرائدة فى مجالات المياه والتشغيل والصيانة، وأيضًا فى قطاع البنية التحتية ككل".
 
 

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اوراسكوم

محطة معالجة مياه

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