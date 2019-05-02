أفريقية حقوق الانسان: رئاسة السيسي للاتحاد تعزز الحقوق والحريات بالقارة

أكدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن مصر تقوم بحل مشاكلها بشكل متزن .

وأضافت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب عقب تقديم وفد مصر الرد على تساؤلات اللجنة الأفريقية خلال اجتماعات الدورة 64 للجنة الافريقية و المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى سيساهم في تلبية و تنفيذ الآليات الأفريقية لتعزيز حقوق الانسان، متابعة: "نريد أن تستفيد مصر من العام الذى ترأس فيه الاتحاد الأفريقي".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي و وفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و 35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.