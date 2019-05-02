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أفريقية حقوق الانسان: رئاسة السيسي للاتحاد تعزز الحقوق والحريات بالقارة

الخميس، 02 مايو 2019 09:32 م
أفريقية حقوق الانسان: رئاسة السيسي للاتحاد تعزز الحقوق والحريات بالقارة
شرم الشيخ : محمد السيد – تصوير ماهر اسكندر
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أكدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن مصر تقوم بحل مشاكلها بشكل متزن .

وأضافت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب عقب تقديم وفد مصر الرد على تساؤلات اللجنة الأفريقية خلال اجتماعات الدورة 64 للجنة الافريقية و المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى سيساهم في تلبية و تنفيذ الآليات الأفريقية لتعزيز حقوق الانسان، متابعة: "نريد أن تستفيد مصر من العام الذى ترأس فيه الاتحاد الأفريقي".

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي و وفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و 35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

 


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