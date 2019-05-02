video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2 - 5 -2019

الخميس، 02 مايو 2019 09:04 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2 - 5 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 2-5-2019.
 

 

إيقاف تداول 9 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العامة للصوامع والتخزين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المنصورة للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

 

البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه 

  
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه. 
 
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 314.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.8 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.8%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.93%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 168 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18513 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

    

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%
 
 
- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%
 
 
- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 31.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%
 
 
- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%
 
 
- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.803 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 1.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%
 
 
- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%
 
 
 - ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%
 
 
 
- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 21.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%
 
 
 
- العامة للصوامع والتخزين بسعر  إغلاق 45.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوراسكوم تنفذ أكبر محطة معالجة مياه فى مصر بـ739 مليون دولار

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات مايو وسط ضعف أحجام التداول

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة