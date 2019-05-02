أبرز 10 معلومات عن وزيرة الدفاع البريطانية الجديدة بينى موردونت

كتب محمد جمال

بعد أن أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأربعاء الماضى ،إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوى الصينية للاتصالات، متهمه اياه بالكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومى".

جافين وليامسون وزير الدفاع البريطانى السابق

وعينت بينى موردونت وزيرة للدفاع فى بريطانيا خلفا للمقال ويليامسون، بعد تحقيقات حول تسريب معلومات تخص الأمن القومى البريطانى، على خلفية عقد متعلق بأحد شركات الاتصالات الصينية.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن وزيرة الدفاع البريطانية الجديد:

- بينى موردونت تبلغ من العمر 46 عاما.

- موردونت من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

- شغلت منصب وزيرة المرأة والمساواة منذ أبريل من العام الماضى.



بينى موردونت وزيرة للدفاع فى بريطانيا

- شغلت موردونت فى نوفمبر 2017 منصب وزيرة التنمية الدولية.

- تشغل موردونت مقعدا بالبرلمان البريطانى منذ عام 2010 عن حزب المحافظين.

- عملت موردونت في أعمال الإغاثة كمتطوعة في رومانيا قبل وخلال دراستها الجامعية.

- عملت وزيرة الدفاع الجديدة فى لجان مختلفة فى البرلمان البريطانى.



بينى موردونت وزيرة للدفاع فى بريطانيا

- فى عام 2013، تم تعيينها رئيسة للجنة خاصة بالبرلمان مرتبطة بوزارة الدفاع.

- من أبرز تصريحاتها تهديدها كوزيرة للتنمية البريطانية للدول النامية بخفض المساعدات من المملكة المتحدة. وقالت في ينايرمن العام الماضي إن تلك الدول عليها الاستثمار فى شعوبها.

- تعد موردونت من عناصر الاحتياط فى سلاح البحرية البريطانية.

هذا وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن مهام منصبها وزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومى فى المملكة المتحدة، وتعد أيضا مسؤولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف الناتو.

ومن المهام المحورية أيضا التى ستكون موردونت مسؤولة عنها هى العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.

وبرز اسم موردونت أولا لتولى وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذى استقال فى أكتوبر 2017 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدى ماى للمنصب وهو غافين ويليامسون الذى أقيل اليوم الأربعاء.