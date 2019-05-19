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CNN: نائب من أصل فلسطينى أول جمهورى يطالب بعزل ترامب

الأحد، 19 مايو 2019 10:50 ص
CNN: نائب من أصل فلسطينى أول جمهورى يطالب بعزل ترامب دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد
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أصبح عضو مجلس النواب الأمريكى عن ولاية ميتشيجان، جاستين عماش، أول جمهورى يدعو إلى ضرورة عزل الرئيس دونالد ترامب، بعد أن ظلت تلك الدعاوى قاصرة على الديمقراطيين فقط خلال الفترة الماضية.
 
 
 
وبحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن عماش، وهو من أصول فلسطينية، قال أمس السبت إنه خلص إلى أن الرئيس ترامب ارتكب سلوكا يستعدى العزل واتهم وزير العدل ويليام بار بتعمد تضليل الرأى العام.
 
 
 
ولفتت الشبكة إلى أن تصريحات عماش التى توصى الكونجرس بالمضى قدما فى توجيه اتهام عرقلة سير العدالة ضد ترامب هى الأولى التى تشير إلى دعوة عضو جمهورى حالى فى الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكى.
 
 
 
ويعد عماش من المنتقدين النادرين لترامب داخل الحزب الجمهورى، وسبق أن قال إن سلوك ترامب فى الضغط على مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى قد يستدعى العزل.
 
 
 
 وفى تعليقات على تويتر أمس السبت، قال عماش إنه يعتقد أن أعضاء قليلين فى الكونجرس قد قرأوا حتى تقرير روبرت مولر، مضيفا أن التقرير نفسه أشار إلى عدة أمثلة لارتكاب ترامب عرقلة سير العدالة.
 
 
 
وقال عماش أيضا إنه على العكس من الصورة التى رسمها بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس انخرط فى أفعال محددة ونمط من السلوك الذى يصل إلى المرحلة التى تستدعى المساءلة.
 
 
 
وتقول "سى إن إن" إن تصريحات عماش المتعلقة بالعزل تجاوزت ما ذهب إليه حتى العديد من قيادة الديمقراطيين فى مجلس النواب. حيث قالت نانسى بيلوسى رئيسة المجلس فى تصريحات الخميس الماضى إن كل يوم يمنح أسس الأعزل، فى نفس الوقت أشارت إلى إنها لا تريد هذا الإجراء رغم أنها لم تستبعده.

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