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3 دول أوروبية على بعد خطوة من تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية".. تعرف عليها

الأحد، 19 مايو 2019 04:30 ص
3 دول أوروبية على بعد خطوة من تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية".. تعرف عليها الاخوان
كتب أحمد عرفة
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مع توجيه الولايات المتحدة الأمريكية نحو تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، وهو ما أعلن عنه البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية، يبدو أن واشنطن لن تكون وحدها التى ستتخذ هذا القرار حيث إن هناك عدة دول أوروبية يبدو أنها ستسير على نهج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز تلك الدول..

ألمانيا

:

حيث بدأت خلال الفترة الماضية مداهمة عدد من الجمعيات الإسلامية التابعة للإخوان بسبب تمويلها للتنظيمات الإرهابية.

فرنسا

:

بعد أن تقدم 50 نائبا بالبرلمان الفرنسى بطلب إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يطالبون فيه باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا.

بلجيكا: 

خرج فى وقت سابق رئيس لجنة مكافحة الارهاب فى البرلمان البلجيكى ليؤكد أن قطر تدعم تنظيم الإخوان فى أوروبا بـ 55 مليون يورو، بهدف تغذية المدارس والمساجد بالعنف والتطرف.


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