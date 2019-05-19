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200 محضر متنوع و500 إزالة حصيلة حملات يوم بأحياء القاهرة

الأحد، 19 مايو 2019 04:43 م
200 محضر متنوع و500 إزالة حصيلة حملات يوم بأحياء القاهرة إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أسفرت الحملات التى نفذها أحياء القاهرة بالمناطق الأربعة على مدار يوم واحد عن تحرير 130 محضر إشغال طريق و500 إزالة إدارية و28 محضر إدارة بدون ترخيص و13 محضر تلوث بيئة وتحرير 21 بائعا متجولا مع رفع 6 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، وإزالة 6 لافتات إعلانية، وتنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وقال اللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق بالقاهرة، إنه تم تكليف رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت المهمة والحيوية والمدارس والجامعات والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع كافة الإشغالات بمحيطها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وأقسام الشرطة.

وأكد أبو النصر أن الحملات ضمت معظم أحياء المنطقة الشرقية ففى حى المطرية شملت الشوارع والميادين الرئيسية الكافيهات والمقاهى غير المرخصة، وفى المرج شملت ميدان شارع المرج الغربى وشارع الصحة والشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بدور العبادة والمحيطة بالمدارس.

أما أحياء المنطقة الشمالية التى شملتهم الحملات حى الزاوية الحمراء وحى الزيتون والمنشآت المهمة والمناطق المحيطة بدور العبادة والمحيطة بالمدارس ومحطات مترو الأنفاق وشملت الحملة حى الأميرية وحى الحدائق وحى الزيتون


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