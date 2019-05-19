15 سنة مشدد لميكانيكى بتهمة السرقة بالإكراه والشروع فى قتل تاجر بالسلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالسرقة بالاكراه والشروع فى قتل تاجر بالسلام.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم عماد.ص 35 سنة، قام بالسرقة بالاكراه والشروع بقتل تاجر فى السلام، وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهم على استبدال بضاعة " قطع غيار سيارات "، حيث رفض التاجر استبدال البضاعة مستقويا بالعمال الذين يعملون لديه، ما أثار حفيظة المتهم وأصر على الانتقام منه، فقرر إحضار سلاح نارى وخطط للاعتداء على المجنى عليه، وذلك بأن توجه إلى الشارع الذى يقطن به الضحية وأختبأ له فى أحد المنازل، وبمجرد أن رأه أنقض عليه مستخدما السلاح النارى فى تهديده لإجباره على توقيع إيصال أمانة له على بياض.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجنى عليه حاول مقاومة المتهم وأخذ السلاح النارى الذى كان بحوزته، إلا أن المتهم أطلق عيار نارى على الضحية فى قدمه سقط على أثرها غارقا فى دمائه، ثم استولى منه على هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وفرا هاربا، وبتكثيف التحريات تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتم إحالته للنيابة العامة، التى احالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 15 سنة.