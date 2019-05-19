video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

100 مليون صحة تخصص خط ساخن برقم 15335 للاستفسار عن أماكن الكشف المبكر عن السكر

الأحد، 19 مايو 2019 12:46 م
100 مليون صحة تخصص خط ساخن برقم 15335 للاستفسار عن أماكن الكشف المبكر عن السكر مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت مبادرة  100 مليون صحة، توفير خط برقم 15335 لتعريف المواطنين بمراكز الكشف المبكر عن السكر والعلاج بالمجان.

وقالت مبادرة  100 مليون صحة: الكثير من مرضى السكر لا يعلمون بإصابتهم بالمرض لكونه من الأمراض الصامتة، مؤكدة أن التأخير فى اكتشاف المرض  يساهم فى أن يكون أكثر صعوبة فى العلاج، مشيرة إلى أنها وفرت قائمة بمراكز فحص السكر والكشف المبكر عنه يمكن التعرف عليها من خلال هذا اللينك http://www.stophcv.eg/.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن المراكز توفر الأدوية للمريض بالمجان والكشف يتم ببطاقة الرقم القومى فقط وبالنسبة للمصابين يتم عمل برنامج متابعة دقيق حتى تمام الشفاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

100 مليون صحة تنصح الصائمون بالفواكه والخضروات بالسحور والمشى قبل الإفطار

أخبار× 24 ساعة.. "100 مليون صحة" تكشف إصابة 2.2 مليون مواطن بفيروس سى

تعرف على الخريطة الصحية لـ50 مليون مصرى وفقا لمبادرة 100 مليون صحة.. 2 مليون و197 ألف مصابون بالأجسام المضادة لفيرس سى و2 مليون و570 ألف بالسكر و 10 مليون و423 ألف مواطن بضغط الدم و19 مليون و740 ألف بالسمنة

مبادرة 100 مليون صحة تكشف إصابة 2 مليون و197 ألف مواطن بفيروس سى

13 مليونًا و351 ألف شاب ترددوا على مبادرة 100 مليون صحة

100 مليون صحة

مراكز الفحص

أماكن الكشف عن السكر

خط ساخن لحملة 100 مليون صحة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة