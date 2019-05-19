100 مليون صحة تخصص خط ساخن برقم 15335 للاستفسار عن أماكن الكشف المبكر عن السكر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت مبادرة 100 مليون صحة، توفير خط برقم 15335 لتعريف المواطنين بمراكز الكشف المبكر عن السكر والعلاج بالمجان.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: الكثير من مرضى السكر لا يعلمون بإصابتهم بالمرض لكونه من الأمراض الصامتة، مؤكدة أن التأخير فى اكتشاف المرض يساهم فى أن يكون أكثر صعوبة فى العلاج، مشيرة إلى أنها وفرت قائمة بمراكز فحص السكر والكشف المبكر عنه يمكن التعرف عليها من خلال هذا اللينك http://www.stophcv.eg/.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة أن المراكز توفر الأدوية للمريض بالمجان والكشف يتم ببطاقة الرقم القومى فقط وبالنسبة للمصابين يتم عمل برنامج متابعة دقيق حتى تمام الشفاء.