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ولى العهد السعودى يبحث تطورات الأحداث فى المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكى

الأحد، 19 مايو 2019 12:33 ص
ولى العهد السعودى يبحث تطورات الأحداث فى المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
وكالات الأنباء
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

 


وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

 

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز زعماء دول الخليج والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت الأسبوع الماضي منشآت نفطية في السعودية وسفنا تجارية قبالة ساحل دولة الإمارات.


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