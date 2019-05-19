وكالة أوكرانية: انتخابات برلمانية مبكرة بالبلاد منتصف يوليو المقبل

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أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية، اليوم الأحد، بأن الانتخابات المبكرة للبرلمان الأوكراني ستعقد ربما في الـ 14 من شهر يوليو المُقبل.

ونقلت الوكالة عن - مصدر لم تسمه - القول "إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية سوف يكون الخطوة المُقبلة بعد حل البرلمان الراهن، الذي سُيعلن فلاديمير زيلينسكي رئيسًا للبلاد، بعد أدائه اليمين الدستورية قريبًا".

وأشارت إلى أن فريق زيلينسكي، نفى - في وقت سابق - الأنباء التي تداولت حول وجود خطط لحل البرلمان، لكن المتحدث باسمه، ديمتري رازومكوف، عاد ليؤكد عزم الرئيس على البدء بهذه الخطوة.