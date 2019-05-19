video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة أوكرانية: انتخابات برلمانية مبكرة بالبلاد منتصف يوليو المقبل

الأحد، 19 مايو 2019 05:54 م
وكالة أوكرانية: انتخابات برلمانية مبكرة بالبلاد منتصف يوليو المقبل انتخابات اوكرانية-صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية، اليوم الأحد، بأن الانتخابات المبكرة للبرلمان الأوكراني ستعقد ربما في الـ 14 من شهر يوليو المُقبل.

 

ونقلت الوكالة عن - مصدر لم تسمه - القول "إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية سوف يكون الخطوة المُقبلة بعد حل البرلمان الراهن، الذي سُيعلن فلاديمير زيلينسكي رئيسًا للبلاد، بعد أدائه اليمين الدستورية قريبًا".

 

وأشارت إلى أن فريق زيلينسكي، نفى - في وقت سابق - الأنباء التي تداولت حول وجود خطط لحل البرلمان، لكن المتحدث باسمه، ديمتري رازومكوف، عاد ليؤكد عزم الرئيس على البدء بهذه الخطوة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تتهم دونباس بقصف مواقعها 18 مرة خلال 24 ساعة

روسيا تطعن على قرارين لمحكمة لاهاى حول تعويض أوكرانيا بسبب القرم

أوكرانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

أوكرانيا: سنرفض الامتثال لاتفاقيات مينسك حال خففت الدول الأوروبية العقوبات على روسيا

خبير روسى: منظومة "إس- 300" وصلت لأمريكا عن طريق أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: المواطنون سيرفضون عرض بوتين لمنحهم جوازات سفر روسية

اوكرانيا

الانتخابات الاوكرانية

البرلمان الاوكرانى

الرئيس الاوكرانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة