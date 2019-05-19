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وفد وزارة السياحة ينظم جولة فى معرض للصور الفوتوغرافية للشباب

الأحد، 19 مايو 2019 12:40 م
وفد وزارة السياحة ينظم جولة فى معرض للصور الفوتوغرافية للشباب معرض صور - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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قامت وفد وزارة السياحة مساء أمس بجولة في معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان "رؤية جانب آخر" الذي يقام في ممر كوداك بمنطقة وسط البلد وهو المعرض الأول الذي تقيمه منصة "Gyptian" الفنية.

 

ومنصة "Gyptian" الفنية هى منصة فنية جديدة أنشأها أربعة شباب لتنظيم المعارض الفنية التي تعرض صورا مبتكرة وغير نمطية تعبر عن الحضارة والتاريخ والطبيعة والحياة المصرية، وتهدف الى توفير مساحة لشباب المصورين والفنانين لعرض أعمالهم، خاصة لهؤلاء الذين يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض أعمالهم، وقد اختاروا الاسم «جيبشن» المستمد من «EGYPTIAN» بعد حذف الحرف الأول.

 

وقالت الوزارة أنها حرصت على زيارة المعرض تشجيعا للشباب المصري المبدع الذي لديه افكارا جديدة ومبتكرة للترويج لمصر، وأشارت الى أن الصور المعروضة تم التقاطها من اماكن مختلفة في مصر، منها جنوب سيناء والإسكندرية ومرسى مطروح، وكل منها عبارة عن لقطة تبرز جمال مصر وتحمل داخلها حكاية للناس والمكان، وهذا يتسق مع اتجاه وزارة السياحة للترويج لكل منطقة سياحية على حدة branding by destination.

 

وأضافت أنه من خلال هذه الصور نرى مصر من منظور مختلف، نرى مصر في عيون شبابها، وهو ما يتماشى مع اتجاه وزارة السياحة لتقديم مصر بصورة جديدة، حيث أن آليات الترويج الحديثة تعتمد الآن على حكاية الناس والمكان، وليس على الصورة فقط؛ مشيرة إلى أن السائح يبحث الآن على معايشة تجربة جديدة في الأماكن التي يزورها.

 

وأكدت وزارة السياحة أنه من خلال المحور الخامس لبرنامج للإصلاح الهيكلي الذي أطلقته لتطوير القطاع تسعى لدعم الشباب وتشجيع الابتكار.

 

جدير بالذكر أن المعرض يقام في الفترة من ١٥-٢٥ مايو الجاري، ويشارك فيه ١٤ فنانًا ومصورًا ، التقطوا صورهم من محافظات مختلفة منها؛ جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، مرسى مطروح، ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الصور تظهر جمال مصر وتبرز حضارتها مما يساهم في الترويج للسياحة.

 


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