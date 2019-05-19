وزير النفط العراقى: نسعى لتحقيق الاستقرار والتوازن فى السوق النفطية

بغداد (أ ش أ)

قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، إن بلاده تسعى لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة وتقييم السوق النفطية العالمية.

وأضاف الغضبان عقب وصوله إلى السعودية، للمشاركة فى اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج بجدة حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد "أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة وتقييم السوق النفطية العالمية بعد اتفاق خفض الإنتاج الذى اتخذته الدول الأعضاء فى منظمة (أوبك) والمتحالفين معها"، موضحًا أنه عقب الاستماع إلى تقارير اللجان المختصة بهذا الشأن سيتم رفع التوصيات المناسبة إلى الاجتماع الوزارى المزمع عقده فى فيينا الشهر المقبل.

من جهته.. قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: "إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والوفد المرافق له اجتمعوا مع وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، بحضور عدد من المسؤولين فى عدد من الوزارات والشركات فى المملكة العربية السعودية".

وأشار جهاد إلى أنه تم خلال الاجتماع متابعة بعض الملفات المهمة التى تم الاتفاق عليها مؤخرًا من قبل المجلس التنسيقى (العراقى - السعودى)، فضلًا عن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل الجاد على تحويلها إلى واقع عملى.