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وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى: لا نريد حربا فى المنطقة

الأحد، 19 مايو 2019 01:46 ص
وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى: لا نريد حربا فى المنطقة وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى عادل الجبير
كتب محمد جمال
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قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى، عادل الجبير فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد أن بلاده  لا تريد حربا فى المنطقة، مؤكدا أن الرياض ستفعل كل ما فى وسعها لتفادى الحرب، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزر عربية.

 

وأوضح الجبير،أن إذا اختار الطرف الآخر الحرب فسنرد حينئذ بكل قوة وتصميم، وأكد أن النظام الإيرانى لا يسعى إلى الاستقرار في المنطقة ويتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأضاف أن النظام الإيراني سعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

 

كما أكد أن قرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة تأخر 20 سنة، مضيفا أن العالم كله يدرك أن الحرس الثوري الإيراني هو منظمة إرهابية.

 

وفى نفس السياق، أكد أنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية ستصدر بيانا بشأن المسؤولية عن الهجوم الذى تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات فور انتهاء التحقيق.

 

وأكد الجبير،أن قطر دولة من مجلس التعاون وهى أساءت لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما.

 

وأوضح أن المملكة لن تسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية.

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