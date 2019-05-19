وزير الخارجية القبرصى يؤكد صعوبة إعادة توحيد البلاد مع مرور الوقت

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أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأحد، أن مرور الوقت يفرض الأمر الواقع ويجعل إعادة توحيد قبرص أكثر صعوبة.

وقال كريستودوليديس وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، "إننا لا نستحق ذلك المصير ولا القبارصة اليونان ولا القبارصة الأتراك"، مشددًا على ضرورة القيام بأي شيئ إنساني محتمل لإعادة توحيد مكاننا.

وأضاف وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس أن الوضع الراهن ليس الحل للمشكلة القبرصية.

وتحتج قبرص في الوقت الراهن ضد إرسال تركيا سفينة حفر للتنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي منها.

وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية وكانت جولة المفاوضات الأخيرة قد أُجريت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.