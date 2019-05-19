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وزير الخارجية الباكستانى: بلادنا تولى اهتماما بالغا لعلاقاتها مع الكويت

الأحد، 19 مايو 2019 09:00 م
وزير الخارجية الباكستانى: بلادنا تولى اهتماما بالغا لعلاقاتها مع الكويت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم،الأحد، أن بلاده تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها مع الكويت، مؤكدا حرص بلاده لتعزيز المزيد من الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

 

وأعرب الوزير قريشي - خلال لقائه مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح في مدينة الكويت - عن شكره لنظيره الكويتي على دعم بلاده لباكستان في جميع المواقف الحرجة التي تعرضت لها إسلام آباد مؤخرًا.

 

وشدد قريشي - حسبما أوردت صحيفة (باكستان توداي) - على دعم وتقدير بلاده للحكومة الكويتية وشعبها، داعيًا رجال الأعمال الكويتيين إلى الاستثمار في باكستان.

 

من جانبه أشاد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح بدور الجالية الباكستانية لتنمية دولة الكويت.

 

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تسلم اليوم، رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تتضمن دعوته لزيارة رسمية إلى إسلام أباد.

 

كما تضمنت الرسالة الخطية - التي سلمها وزير الخارجية الباكستان شاه محمود قريشي - العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وزير خارجية باكستان قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت أمس، في زيارة رسمية لمدة يومين، استهلها بلقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

 


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