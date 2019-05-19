video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة كويتية تؤكد حرص البلاد على حماية حقوق العمالة الوافدة

الأحد، 19 مايو 2019 02:34 م
وزيرة كويتية تؤكد حرص البلاد على حماية حقوق العمالة الوافدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، حرص بلادها على حماية حقوق العمالة "الوافدة " لديها بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص، مشددة على عدم السماح بأى انتهاك لحقوق أى عامل وافد فى الكويت.

وأوضحت العقيل اليوم الأحد، ردا على تصريحات وزير العمل الفلبينى، التى أعلن فيها إمكانية فرض بلاده حظرا على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، فى أعقاب وفاة خادمة فلبينية فى الكويت - أن التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل حادث الوفاة، ومعاقبة أى معتد إن ثبت وجود اعتداء.

وأشارت إلى أنه قد تحدث بين الحين والآخر، بعض الحوادث التى يروح ضحيتها أى عامل وافد، لافتة إلى أنها حالات فردية لا تعتبر مقياسا أو تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.

وشددت المسؤولة الكويتية على أن الكويت دولة مؤسسات، وأن القضاء الكويتى، هو الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين، موضحة أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، كونها من أكثر الدول جذبا للعمالة، لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.

ومن جانبه، قال السكرتير الثالث، نائب القنصل فى السفارة الفلبينية لدى الكويت تشارلسون هيرموسورا – فى تصريح صحفى - إن السفارة ليس لديها أى معلومات رسمية عن مقتل الخادمة ماكونستسيل لاقو دايجو "48 عاما"، كما أنه لا يتوفر لديها أى نسخة من تحقيقات الشرطة، نافيا أن تكون السفارة على علم بتفاصيل مقتلها أو الدوافع خلفه، مشددا فى الوقت نفسه، على أن السفارة على تواصل مع السلطات الكويتية لكشف ملابسات الحادث.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت فى بيان لها أمس السبت، أنها تتابع باهتمام حادث وفاة المواطنة الفلبينية التى وقعت قبل عدة أيام بالكويت، وأنها تتابع مع الجهات الأمنية التى باشرت التحقيقات منذ البداية، وستقوم بإطلاع السلطات الفلبينية على مجريات ونتائج التحقيق.

جدير بالذكر أن العام الماضى، شهد توتراً بين الكويت والفلبين، لدى قيام الحكومة الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية فى ثلاجة، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية بين حكومتى البلدين لتنظيم ارسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت ترحل 4500 وافد بسبب مخالفة قانون الإقامة والعمل

صحيفة كويتية: 30 مستشارا وافدا غادروا البلاد مؤخرا بعد إنهاء عقودهم

وزارة التربية الكويتية تنهى خدمات 365 معلماً وافدا بينهم مصريين

مصادر كويتية: إنهاء خدمة 305 وافدين بالتربية والصحة بينهم مصريون

حقوق العماله الوافده

الكويت

الوافدين

الفلبين

اخبار الكويت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة