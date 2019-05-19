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واشنطن: عقد مؤتمر فى البحرين لتشجيع الاستثمار بفلسطين ضمن خطة السلام

الأحد، 19 مايو 2019 08:26 م
واشنطن: عقد مؤتمر فى البحرين لتشجيع الاستثمار بفلسطين ضمن خطة السلام البيت الأبيض - أرشيفية
رويترز
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ذكر البيت الأبيض، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية فى البحرين فى أواخر يونيو للتشجيع على الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام فى الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدنى وزعماء الأعمال للمساعدة فى الشروع فى الجانب الاقتصادى من مبادرة السلام الأمريكية.

وأشار إلى أن مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" فى البحرين، سيعقد يومى 25 و26 يونيو، والذى يستهدف حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة التى يمكن أن يوفرها اتفاق سلام فى الشرق الأوسط.

 

 


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