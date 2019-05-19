هل تعلم أن شركات قطاع الأعمال العام تتبع 10 وزارات وتبلغ 228 شركة؟

كتب عبد الحليم سالم

يعتقد الكثيرون أن شركات قطاع الاعمال العام تتبع وزارة واحدة فقط وهى وزارة قطاع الأعمال ولا يزيد عدد الشركات عن 125 شركة، لكن الحقيقة أنها تتبع قرابة 10 وزارات مختلفة، "اليوم السابع" يقدم ضمن خدماته الإخبارية معلومة اقتصادية جديدة ونستعرض أبرز المعلومات عن شركات قطاع الأعمال العام.

1 يبلغ عدد الشركات التى تتبع قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991، نحو 228 شركة.

2 يتبع وزارة قطاع الاعمال العام منها حاليا فقط 119 شركة بعد أن كانت 125 شركة.

3 تتبع بقية الشركات 9 وزارات، وهى البترول والزراعة والكهرباء والصناعة والتخطيط والرى والاستثمار والإنتاج الحربى والتموين.

4 يعمل بشركات قطاع الأعمال العام 450 ألف عامل وموظف.

5 تمول وزارة المالية رواتب العاملين بقطاع الغزل والنسيج وبعض الشركات العائدة من الخصخصة.

6 ستواصل المالية تمويل تلك الشركات حتى انتهاء فترة هيكلتها فى غضون عامين من الآن.

7 سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات فى قانون قطاع الأعمال العام، وتحديد 2000 جنيه كحد أدنى للأجور فيها مع مضاعفة أجور رؤساء الشركات.