video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معلومة اقتصادية..

هل تعلم أن شركات قطاع الأعمال العام تتبع 10 وزارات وتبلغ 228 شركة؟

الأحد، 19 مايو 2019 09:00 ص
هل تعلم أن شركات قطاع الأعمال العام تتبع 10 وزارات وتبلغ 228 شركة؟ غزل ونسيج
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يعتقد الكثيرون أن شركات قطاع الاعمال العام تتبع وزارة واحدة فقط وهى وزارة قطاع الأعمال ولا يزيد عدد الشركات عن 125 شركة، لكن الحقيقة أنها تتبع قرابة 10 وزارات مختلفة، "اليوم السابع" يقدم ضمن خدماته الإخبارية معلومة اقتصادية جديدة ونستعرض أبرز المعلومات عن شركات قطاع الأعمال العام.

1 يبلغ عدد الشركات التى تتبع قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991، نحو 228 شركة.

2 يتبع وزارة قطاع الاعمال العام منها حاليا فقط 119 شركة بعد أن كانت 125 شركة.

3 تتبع بقية الشركات 9 وزارات، وهى البترول والزراعة والكهرباء والصناعة والتخطيط والرى والاستثمار والإنتاج الحربى والتموين.

4 يعمل بشركات قطاع الأعمال العام 450 ألف عامل وموظف.

5 تمول وزارة المالية رواتب العاملين بقطاع الغزل والنسيج وبعض الشركات العائدة من الخصخصة.

6 ستواصل المالية تمويل تلك الشركات حتى انتهاء فترة هيكلتها فى غضون عامين من الآن.

7 سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات فى قانون قطاع الأعمال العام، وتحديد 2000 جنيه كحد أدنى للأجور فيها مع مضاعفة أجور رؤساء الشركات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير 25 شركة غزل ونسيج

وزير قطاع الأعمال: "بعد عامين ونصف نقدر نقول عندنا صناعة غزل والنسيج"

وزير قطاع الأعمال يعلن دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 شركات.. ويؤكد: 15 مليار مكاسب شركات الوزارة.. واستبعاد رؤساء مجالس الإدارة غير الصالحين ونحيد تضارب المصالح.. وضرورة الانفتاح على إفريقيا ومد جسور التعاون

وزير قطاع الأعمال يعلن من البرلمان دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 شركات

وزير قطاع الأعمال من المحلة: لدينا خطة لتطوير 22 شركة غزل ونسيج تحتاج 3 سنوات لإتمامها.. وهشام توفيق: خطة لدمج بعض الشركات والمصانع ولا نية حاليا لخصخصة شركة غزل المحلة

وزير الصناعة والتجارة لـ«اليوم السابع»:مليار دولار استثمارات من شركة غزل ونسيج صينية فى محور قناة السويس..طارق قابيل: لا توجد مفاوضات لعمل اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

شركات قطاع الاعمال

شركات الغزل والنسيج

الخصخصة

قانون قطاع الاعمال

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة