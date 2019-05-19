هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة رضيع

كتبت رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض، لإنقاذ حياة رضيع سعودى تعرض لوعكة صحية مفاجأه وضيق فى التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من المطار .

تلقى برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 106 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض رضيع سعودى الجنسية "6 شهور" لوعكة صحية شديدة وضيق فى التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط داخل ارض المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، لتقديم الإسعافات للرضيع والكشف عليه.

وقام رجال الإسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم، بعمل اجراءات خروج ونقل الرضيع إلى إحدى المستشفيات المجاورة للمطار .