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نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحي على الطلاب بجلسة أول يونيو

الأحد، 19 مايو 2019 04:19 م
نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمين الصحي على الطلاب بجلسة أول يونيو المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى جلسة الأول من يونيو لنظر جلسة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي علي الطلاب .       

وتنظر المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية المقامة من شيرين راغب عبد القادر والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.

وتنص الفقرة الثانية على أن "وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".


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