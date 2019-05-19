ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق منزل بالدرب الأحمر لحصر الخسائر والتلفيات

أمرت نيابة الدرب الاحمر، ندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بمنطقة الدرب الأحمر دون إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل حريق فى منزل بمنطقة الدرب الأحمر دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.