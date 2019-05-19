"مياه القناة" تشن حملة لمواجهة وصلات المياه الخلسة فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعطي اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، توجيهات مشددة لتنفيذ حملة لمواجهة وصلات المياه الخلسة والتي تهدر استخدام مياه الشرب، ومواجهة تلك المخالفات بقطع المياة وتقنين أوضاع تلك الوصلات.

وقالت الدكتورة عبير خليل، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه الشرب بمحافظات القناة، إنة تم شت حملة مكبرة برئاسة اللواء هشام درويش، رئيس الرقابة والمتابعة لتفعيل قرار اللواء مهندس عبدالحميد عصمت رئيس مياه القناة ، بتشكيل لجنة لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة وتم قطع المياه عن بعض المنشآت منها شاليهات ومزارع دواجن ومنازل وورش.

أضافت "خليل"، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على الحفاظ على مياه الشرب ومقدرات الشركه ومواجهة المخالفين للقانون وتقرر منح أصحاب هذه المنشآت فرصة لتوفيق وتقنين أوضاعهم وتركيب عدادات، مشيرة إلى انه سيتم تعميم التجربة علي المحافظات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.