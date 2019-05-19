موجز 6.. الرئيس يتفقد استعدادات أمم أفريقيا ويتسلم التميمة الرسمية للبطولة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها فى مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.. وتسلم الرئيس التميمة الرسمية للبطولة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

الرئيس السيسى يتفقد استعدادات "أمم أفريقيا" ويتسلم التميمة الرسمية للبطولة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللولء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس فى الجيزة

انفجر جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 سائحا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، على منزل الطريق الدائرى مع الرماية فى الهرم.

رئيس مجلس الشيوخ الكندى يؤكد الدور القيادي للسيسى في مكافحة التطرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم رئيس مجلس الشيوخ الكندى.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الكندى حرصه على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس، إيماناً بدور مصر المركزى فى منطقة الشرق الأوسط وتقديراً للدور الشخصى والقيادي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ من دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي في إطار دعم الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها وكذلك القارة الأفريقية.

بدء تدشين خط ملاحى يربط العين السخنة بشرق أفريقيا.. والتشغيل فى أكتوبر

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" الجمعة الماضية، حول الاستعداد لتدشين خطط ملاحى جديد مع قارة أفريقيا فى إطار خطة زيادة الصادرات للقارة، أعلن مسؤولان حكوميان اليوم تفاصيل الخط الجديد.

وعقد المسؤولان اجتماعا بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وبحسب نتائج الاجتماع سيُنفذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة والشركات التابعة لها، لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمُصدّرين والمستوردين، بغرض تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، إضافة إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة

أعلنت مبادرة 100 مليون صحة الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سى"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

أعلنت شركة "تذكرتى" عن تشغيل نظام "تذكرتى" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 وذلك من خلال الاتصال بشبكة الانترنت العالمية.

ويأتى هذا النظام مستخدماً أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالمياً، حيث يلزم للقيام بالحجز إلكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع Fan ID والتى تتيح له حجز التذاكر.

"التلاعب بالبورصة" تشهد الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل كعضو بهيئة المحكمة

شهدت جلسة اليوم الأحد، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لمحاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل، المستشارة بمحكمة جنح النقض، كعضو شمال لهيئة المحكمة التى تنظر القضية.

الحكومة: نعمل على إيجاد عناصر جذب لتنمية سيناء وحوافز لمن ينتقل للإقامة بها

عقد اليوم الأحد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث الموقف التنفيذى لخطط ومشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وقال رئيس الوزراء: إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص الدولة على المتابعة الحثيثة لخطة تنمية سيناء؛ هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، فهناك عدد من المشروعات والمُبادرات التى تنفذها الدولة حالياً فى سيناء، سواء فى إقامة المُدن السكنية، أو تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية، موجهاً بعقد هذا الاجتماع بشكل دوريّ؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، وكذا توفير التمويل اللازم سواء من ميزانية الدولة، أو من خلال الصناديق الانمائية التي تموّل تنفيذ عددٍ من المشروعات.

جروس يفضل زيزو عن إبراهيم حسن فى تشكيل ذهاب نهائى الكونفدرالية

يفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض فى مواجهة نهضة بركان المغربى، التي ستقام فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وجاء تفضيل زيزو من جانب جروس بعد مفاضلة بينه وبين إبراهيم حسن نظرا لتفوق زيزو فى الأدوار الدفاعية على إبراهيم حسن، لذا ينوى جروس إشراكه فى التشكيل الأساسي على حساب الأخير، وفقا للتقسيمة التجريبية التى أجراها مدرب الفريق الأبيض استعداداً للقاء المنتظر.

جهاد جريشة حكماً لذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا بين الوداد والترجى

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة التى تجمع بين ناديا الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسي بالمغرب الجمعة المقبل في "ذهاب" نهائى دورى أبطال افريقيا.