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منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الأحد، 19 مايو 2019 01:09 م
منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جانب من الدورة
كتب محمود راغب
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عقدت منظمة المرأة العربية دورة تدريبية حول "مهارات إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،  عقدتها على مدار يومى 17 و 18 مايو الجارى بمدينة الغردقة، حيث افتتحت الدورة بكلمة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، ثم تناولت جلسات العمل تدريب المشاركات على إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى لجنة (سيداو)، كما تم التعريف بالمتدربات.

وتناولت جلسات اليوم الأول التعريف بموضوعات الدورة التدريبية وأهدافها والنتائج المتوقعة منها، وتقديم نظرة عامة على الإطار الدولى لحقوق الإنسان وعرض المعاهدات الدولية لها، وكذلك نبذة عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وموادها، كما تم عرض لمنهجيات اعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة وتحليل للنظام العام للأمم المتحدة. 

وتناولت موضوعات الدورة فى اليوم الثانى التنسيق فيما بين الوحدات الوطنية المعنية وأهميته، ودور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمشاورات مع المنظمات غير الحكومية، كما تضمنت توزيع المشاركات على مجموعات عمل لتنفيذ عمل افتراضي حول إعداد تقارير المرفوعة إلى لجنة (سيداو).

اختتمت أعمال الدورة التدريبية بعمل مراجعات شاملة وملخصات على ما تم عرضه من قضايا ومناقشات، ثم توزيع إفادات المشاركة على المشاركين.

شارك في الدورة التدريبية 25 متدرب ومتدربة من ممثلى الدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات غير الحكومية العربية، وشارك بأعمال التدريب الخبيرتين بلجنة سيداو، نهلة حيدر والسفيرة نائلة جبر.

 


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سيداو

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