مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 46 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO SSIBBING بحمولة 233 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSGM VENUS، بحمولة 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.