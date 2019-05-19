ممر ملاحى لتأمين حركة مراكب الصيد بمصب النيل فرع رشيد

كتبت أسماء نصار

فى ضوء خطة الدولة لمجابهة ما يترتب على التغيرات المناخية من آثار على الشواطئ المصرية وخصوصا على طول ساحل البحر المتوسط يتم تنفيذ مشروع تدعيم لإعادة تأهيل الحائط البحرى القائم غرب المصب يحمى تلك المنطقة حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلية 95% ومشروع حماية طابية العبد الأثرية وحماية المنطقة المنخفضة بطول 1.6 كم غرب طابية العبد والتى تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% بما يحافظ على القيمة الأثرية للطابية وكذلك حماية المنشئات والممتلكات والأرواح.

كما يتم تنفيذ الممر الملاحى لتأمين حركة مراكب الصيد بمصب النيل فرع رشيد بالمنطقة وذلك تلبية لرغبات الأهالى من الصيادين مما يسهل حركة الصيد ويزيل الاختناقات ويكون آمن لمراكب الصيد حتى غاطس أكبر من (4) أمتار.

ونفذت الحكومة مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بمحافظة كفر الشيخ بمنطقتي مسطورة ومطوبس فى الفترة من 2015 وحتى 2018 بطول إجمالي يبلغ سبعة كيلو مترات، وهى من المشروعات الصديقة للبيئة ذات الأثر الإيجابي علي المناطق الساحلية وتتوافق مع البيئة المحلية و ضمن مشروع متكامل يشمل حماية الساحل بطول 69 كم بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة مما سيمكننا من استكمال منظومة الحماية للمناطق الساحلية المنخفضة الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بطول 69 كيلومتر لحماية حوالى 25000 فدان من الغمر في خمسة محافظات هي (بورسعيد –دمياط- الدقهلية –كفر الشيخ – البحيرة ) نتيجة التغيرات المناخية المؤثرة على ارتفاع منسوب سطح البحر وقد قامت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالبدء في تنفيذ اعمال الحماية لمسافة 14 كيلو متر فى محافظة كفر الشيخ بتكلفة تبلغ 55 مليون جنيه.