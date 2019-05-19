مقتل قائد فى طالبان إثر انفجار قنبلة بمقاطعة كونار الأفغانية

كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى اليوم الأحد، أن قائدا محليا فى حركة (طالبان) قتل اثر انفجار قنبلة فى مقاطعة (كونار) الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 القول إن قائد طالبان الذى قُتل فى الانفجار عُرف باسم بلال، وهو كان ضالعا فى تنفيذ تفجيرات مزروعة على الطريق وأنشطة إرهابية أخرى فى منطقة دانغام، مضيفا أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة متشدد آخر.

وكثيراً ما يستخدم مقاتلو طالبان الأجهزة المتفجرة كأسلحة لاستهداف قوات الأمن، لكن فى معظم هذه الهجمات، يستهدف المدنيون العاديون.