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الأحد، 19 مايو 2019 03:37 م
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مصر للطيران تنظم 4 رحلات لنقل معتمرى فلسطين لأداء مناسك العمرة

الأحد، 19 مايو 2019 03:23 م
مصر للطيران تنظم 4 رحلات لنقل معتمرى فلسطين لأداء مناسك العمرة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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تنظم شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 4 رحلات طيران إلى المملكة العربية السعودية، لنقل معتمرى فلسطين لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى.

 

وحرصت السلطات بمطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، وبتوجيهات من وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البرى، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

 

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

 

وكانت السلطات المصرية قد وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولى.

 

 

 

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مصر للطيران

معتمري فلسطين

مناسك العمرة

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