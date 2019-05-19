مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3000 معتمر للأراضى المقدسة .. غدا

كتب هانى عثمان

تنقل شركة مصر للطيران، غدا الاثنين، 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية،لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 15 رحلة، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.

واوضح مصدر ، أنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولي و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة،بالمملكة العربية السعودية،و تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، لنقل3000 معتمر.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم.