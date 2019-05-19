video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3000 معتمر للأراضى المقدسة .. غدا

الأحد، 19 مايو 2019 09:37 م
مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3000 معتمر للأراضى المقدسة .. غدا مطار القاهره
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

تنقل شركة مصر للطيران،  غدا الاثنين، 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية،لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، على متن 15 رحلة، وذلك ضمن جسرها الجوي لنقل المعتمرين.

 

واوضح مصدر ، أنه من المقرر أن تسير الشركة 9 رحلات إلى مطار جدة الدولي و6 رحلات جوية إلى مطار المدينة المنورة،بالمملكة العربية السعودية،و تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، لنقل3000 معتمر.

 

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة رضيع

تعرف على إجراءات الحجر الصحى بمطار القاهرة لمنع تسرب الأوبئة للبلاد

انتظام حركة الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية بمطار القاهرة

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ارتفاع كثافة التشغيل

مصر للطيران سيرت 96 رحلة أقلعت من مطار القاهرة أقلت 15 ألفا راكبا

مصر للطيران

نقل المعتمرين

موسم العمره

مطار القاهره

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة