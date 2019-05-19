مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية لنقل 3 آلاف معتمر لأداء مناسك عمرة شهر رمضان

كتب محمود عبد الغنى

تسيير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 15 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي المملكة العربية السعودية لنقل 3 آلاف و 500 معتمر لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تسير الشركة 8 رحلات إلي مطار جده الدولي و 7 رحلات جوية الي مطار المدنية المنورة، تقلع جميعها من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.