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مصرى بالخارج يفوز بثانى أفضل مدرب فى الإمارات

الأحد، 19 مايو 2019 02:10 م
مصرى بالخارج يفوز بثانى أفضل مدرب فى الإمارات الكابتن أيمن الرمادى
كتب محمود راغب
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فاز الكابتن أيمن الرمادى المصرى الأصل بثانى أفضل مدرب فى الإمارات فى دورى الإمارات للمحترفين والذى يعد ضمن أقوى الدوريات بالوطن العربى.

وقال الرمادى إنه عندما حسم أمره وعزم على اقتحام عالم التدريب، لم يكن طريقه مفروشًا بالورود، فنجاحه جاء نتيجة لاجتهاده وأخذه بالأسباب واتجاهه للتدريب فى سن صغير.

والجدير بالذكر أن الكابتن أيمن الرمادى من كلية التربية الرياضية، ولعب فى عدد من الأندية المصرية أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان، إلى أن تعرض للإصابة المفاجئة والتى كانت عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى فى عام 1994، وقرر اعتزال ممارسة لعبة كرة القدم مبكراً، لكى يتجه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من شهادات التدريب المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم، وكانت البداية عندما سافر إلى الإمارات عام 1999 لكى يبدأ أولى رحلات التدريب على المستوى الاحترافي، وأثبت كفاءته العالية فى ملاعب كرة القدم الإماراتية مرات عديدة.


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