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الأحد، 19 مايو 2019 04:40 ص
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مصرع 5 سائحين أجانب فى سقوط طائرة قرب ساحل هندوراس

الأحد، 19 مايو 2019 04:05 ص
مصرع 5 سائحين أجانب فى سقوط طائرة قرب ساحل هندوراس تحطم طائرة
رويترز
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 قالت السلطات المحلية إن خمسة سائحين أجانب لقوا حتفهم يوم السبت بعد سقوط طائرة خاصة كانت تقلهم فى البحر بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان، قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.

وقدم المسؤولون روايات متضاربة بشأن جنسيات الضحايا. وقال متحدث باسم القوات المسلحة إن أربعة من القتلى من الولايات المتحدة فى حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.

وكانت أجهزة الطوارئ المحلية قد قالت فى وقت سابق، إن القتلى أربعة كنديين ولم يتم إعلان جنسية القتيل الخامس.

وكانت الطائرة فى طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من رواتان .


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