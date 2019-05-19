مسلم ومسيحى إيد واحدة.. حفل أفطار جماعى لأهالى شبرا الخيمة .. صور

القليوبية نيفين طه

نظم شباب أهالى شارع النيل بمدينة شبرا الخيمة، حفل إفطار جماعى السنوى الرابع على التوالى، وحضر حفل الافطار أكثر من ألفى شخص من أبناء المنطقة من رجال وسيدات وشباب وفتيات وأطفال مسلمين ومسيحيين.

وجرى تنظيم مائدة افطار أعدها سيدات المنطقة بمشاركة الشباب والذين حرصوا على توزيع العصائر وتنظيم موائد الطعام للحاضرين.

وشهد حفل الإفطار حالة من المحبة والود بين الحاضرين والذين حرصوا على التجمع معًا على مائدة افطار واحدة.