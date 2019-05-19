مدرس وآخرين يتهمون سيدة بالنصب والاحتيال عليهم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على سيدة حاصلة على دبلوم تجارة اتهمها مدرس وآخرين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ قدرت بحوالى 360 ألف جنيه بدعوى تسفيرهم للعمل بدولة ليتوانيا .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " احمد.م.م"55 عام مدرس مقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية واخرين بتضررهم من "راندة.ح.ال"37 عام حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة دائرة قسم ثان الاسماعيلية لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت حوالى 360 آلف جنيه نظير قيامها بتسفيرهم الى دولة ليتوانيا دون الوفاء بالالتزام معهم .

وبإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكين وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهمة.

تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر رقم 2048 لسنة 2019 ادارى قسم ثان الإسماعيلية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.