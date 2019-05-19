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محمد بن زايد: الفرحة تعـم أرجـاء الوطـن.. وبن راشد يكتب أشعار فى حب أبنائه

الأحد، 19 مايو 2019 11:47 ص
محمد بن زايد: الفرحة تعـم أرجـاء الوطـن.. وبن راشد يكتب أشعار فى حب أبنائه الشيخ محمد بن راشد وأنجاله الثلاثة
إيمان حنا
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قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أنجاله الثلاثة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمّد بن راشد، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفرح، وسعادة أسرية غامرة".

 

وكان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قد احتفى بعقد قران أنجاله سمو الشيخ حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، برائعة شعرية تضمنت قبسات من نهج سموه القيادي، وفيضاً من وصاياه بصفته أباً وقائداً، بحسب "البيان" الإماراتية.

 

وأفاض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القصيدة التي نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع «إنستجرام»، في وصف أفراح الإمارات بهذه المناسبة، مشيداً بـ«أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا».

 

وخاطب سموه أنجاله بلغة الأب، قائلاُ: «ربَّيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي/‏ كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ»، «وصـغـتُكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ/‏ فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ»، «عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً/‏ تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـضَّيمِ أوطــانُ».

 

وتابع سموه مؤكداً وصاياه في حب الوطن والشعب: «وكــــان كــــل مـــرادي أن أجـهِّـزكـم/‏ لـلـمـجد إذ كـــان لــلأجـداد مـيـدانُ»، «ومـنـهجي كـان فـي تـلقينكم وطـني/‏ وحـب شـعبي فـحب الـشعب بـرهانُ".

 

وأكد سموه، في رائعته الشعرية، مكانة الآباء المؤسسين وما لهم من فضل، وما تركوا من إرثِ حكمة ينبغي التمسك به، فقال: «وكـــــان زايـــــد تــاريــخـاً أدرِّسُــــهُ/‏ لــكــم، وأَنـْـعــِمْ بـــه لـلـمـجد عــنـوانُ»، إلى أن قال: «ولـتـلـزموا نــهـج آبـــاء لــكـم سـلـفو/‏ فــجـدكـم راشــــد والــمـجـد أقــــرانُ».

 

وختم سموه بتوجيه التهنئة لأنجاله الكرام، قائلاً: «لـكـم أبــارك مــن قـلـبي وأنـصحكم/‏ نـصـيـحة مـــن أبٍ يــحـدوه إيــمـانُ»، «بـــأن تـكـونـوا بـقـلـب واحـــد أبـــداً/‏ بــذاك يـمـتد طــولَ الـدهـرِ سـلطانُ".


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