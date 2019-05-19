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محاكم الاستئناف فى ربوع مصر.. اعرف اختصاصها وعددها ومقراتها بالمحافظات

الأحد، 19 مايو 2019 11:19 ص
محاكم الاستئناف فى ربوع مصر.. اعرف اختصاصها وعددها ومقراتها بالمحافظات محكمة - أرشيفية
كتبت - هدى أبو بكر
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تتأسس منظومة التقاضى فى مصر على أكثر من درجة، بما يسمح لكل مواطن بالحصول على محاكمة عادلة ومتدرجة المراحل، وضمن تلك المنظومة تُعد محاكم الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية.

تلك الصيغة تُعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمام محاكم الاستئناف من الأحكام الصادرة من خلال محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائى، كما تختص فى حالات محددة بنظر بعض الدعاوى التى تُرفع إليها، وفى تلك الحالة تباشر عملها كمحكمة أول درجة وليس "ثانى درجة"، ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك.

وتوجد فى مصر حاليا 8 محاكم استئناف، تتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبنى سويف وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض تلك المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة فى أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التى تُستأنَف أمامها الأحكام الصادرة عن محكمتى الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين، ومحكمة استئناف القاهرة التى تتعلق بها كل المحاكم الابتدائية الموجودة فى القاهرة والجيزة.

وتتشكل كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كافٍ من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة. وتُقسّم كل محكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كل الأحكام الصادرة فى المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.


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محاكم الاستئناف

محكمة استئناف القاهرة

اختصاص محاكم الاستئناف

المحاكم الابتدائية

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