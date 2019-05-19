محافظ مطروح يتابع الاستعدادات وخطط القطاعات لاستقبال موسم الصيف السياحى

مطروح – حسن مشالي

شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على ضرورة الظهور بما يليق بالمحافظة وما يتم من أعمال تطوير حاليا والحفاظ عليها لتعود مطروح لمكانتها السياحية، مع تكثيف الاستعدادات النهائية فى جميع القطاعات لاستقبال موسم الصيف السياحى وتفادى السلبيات مع محاسبة أى مقصر.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المحافظ وحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الصيف.

ووجه المحافظ، لمجلس مدينة مرسى مطروح بتكثيف أعمال نظافة الشواطئ والشوارع وسرعة إعادة الشيء لأصله، ومراقبه الشواطئ بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أى ابتزاز للمصطافين، والضرب بيد من حديد على أية أعمال بلطجة أو استغلال للمواطنين.

وشدد محافظ مطروح، على منع تشغيل أجهزة الـ " دى جى " على الشواطئ نهائياً أو أية أشغالات أو باعة جائلين على الأرصفة، مع تكثيف أعمال التطوير بالشواطئ والشوارع والميادين وسرعة تنفيذها، مع الدقة فى مراقبة الأعمال والإشراف عليها، لتقديم خدمات متميزة لأهالى المحافظة وزائريها، وتفادى السلبيات والحفاظ على الشكل الجمالى والسياحي لمطروح.

ووجه محافظ مطروح لمدير شركة أتوبيس غرب الدلتا بمطروح، بسرعة رفع كفاءة المحطة من دهانات وإضاءة ونظافة.

ووجه المحافظ، لإدارة المرور، بسرعة إنهاء اللوحات الإرشادية ومراجعتها مع السياحة، ودهان وإضاءة المطبات الصناعية، خاصة بالطرق الكثيفة والتأكيد على تشغيل عدادات التاكسى ومنع أى ابتزار للمواطنين، و توضيح الخدمات المرورية بكافة أنحاء مطروح والساحل الشمالى وتخطيط الشوارع، وإضافة المحاور المرورية الجديدة فى الدليل والبروشوارت السياحية، بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة

كما وجه اللواء مجدى الغرابلى، لشركة مياه الشرب بمطروح بالحفاظ على معدل ضخ المياه والكميات بالخزانات الاستراتيجية، والتنسيق مع رؤساء المدن فى منع التعديات على خط المياه الرئيسى، وإنهاء صيانة الروافع الرئيسية والفرعية، ومراجعة كفاءة المركبات وسيارات نقل المياه وأغطية البيارات و إحكام المحابس.

كما وجه لشركة الكهرباء، بمراجعة الأحمال وتأمين التيار الكهربائي طول موسم الصيف، واستيعاب زيادة الأحمال مع الأعمال و المشروعات الجديدة، ومراجعة صيانة وإنارة الأعمدة بالتنسيق مع مجالس المدن.

وفى مجال القوى العاملة وجه محافظ مطروح، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع الشركات ومراجعة مدى الالتزام بنسب تشغيل أبناء المحافظة بها، مع تنظيم دورات لتأهيلهم لسوق العمل وللوظائف المطلوبة.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة مراجعة المجازر، مع تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والدواجن المعروضة، ومراجعة توافر السلع والمخزون منها، بالإضافة إلى الغاز والمواد البترولية وتكثيف الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين.

كما المحافظ، بمراجعة استعدادات كافة المستشفيات والوحدات الصحية على الطرق، وتوافر الأدوية والأمصال وسيارات الإسعاف، وسرعة إنهاء أعمال تطوير مستشفيات مطروح العام والحمام المركزى.