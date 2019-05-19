محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية ويؤكد على تأمين اللجان

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، ورافقه خلال الجولة حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

وإطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وعدم وجود أى شكاوى من الطلاب، مشيدا بمدى الانضباط والالتزام بلجان الامتحانات، مطالبا القائمين على اللجان بتهيئة الأجواء للطلاب والتواصل مع غرفة عمليات المديرية والمحافظة فى حالة وجود أى مشكلة.

وأكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحي، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن، على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات فى جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام بالمحافظة 49 ألف 946 طالب وطالبة، منهم 20357 طالب وطالبة بالتعليم التجارى و25745 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و3844 طالب وطالبة بالتعليم الزراعى ويتم اداء الامتحانات أمام 150 لجنة.



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية



محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية