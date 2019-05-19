محافظ الجيزة: سأقود بنفسى حملات الإشغالات لتمشيط الشوارع

كتب سيد الخلفاوى

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة عدد من الموضوعات التى تمس الحياه اليومية لمواطنى المحافظة و جاء ملف رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية أحد أبرز الملفات التى تمت مناقشتها.

وقد وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتمشيط الشوارع من أى إشغالات يوميا وعدم السماح بأى تعديات على الطريق العام والحفاظ على حقوق المواطنين فى السير بالشارع، مشددا على عوده الانضباط إلى الشارع واستعاده الوجه الحضارى خاصة أن المحافظة تعد من أكبر المحافظات السياحية فى مصر.

ووجه المحافظ شرطة المرافق بإعداد جدول ونظام عمل يومى لرفع الإشغالات من الشوارع بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وإعطاء الأولوية للشوارع ذات الكثافات المرورية العالية والشوارع المتواجد بها منشأت تجارية متعددة لما لها من أهمية كبيرة فى التأثير على الحركة المرورية وعلى الحياه اليومية للمواطنين.

كما كلف راشد بتنظيم حملات ليلية مكبرة على المقاهى والكافتيريات المتعديه على حرم الطريق وتوقيع غرامات على المخالفين وعدم الاقتصار على الحملات التى تتم بالفترات الصباحية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالنزول للشارع وقيادة حملات الإشغالات بأنفسهم وعدم الاكتفاء بتلقى التقارير الورقيه بل يتم مواجهة المخالفين على الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تكليفات المحافظ جاءت خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى أكد خلاله أنه سيقوم بنفسة بقيادة حملات لرفع الإشغالات بالإضافة إلى متابعتة للحملات المكبرة التى ستتم على مدار اليوم بمختلف قطاعات المحافظة.

وقد قامت المحافظة أمس بشن حملة هى الأكبر من نوعها، حيث تم رفع الإشغالات من شارع عثمان محرم ( الطالبية ) بحى العمرانية بعد سنوات من تعدى المخالفين عليه حيث تمكنت المحافظة من رفع كم هائل من حالات التعديات والاشغالات للمقاهى والمحلات والمطاعم ورفع أكثر من 30 سياره متهالكة وإزاله لاسواق ومواقف عشوائية من الشارع ساهمت فى تحقيق سيوله مرورية كبيرة لمسها المواطنين وأشادوا بها .