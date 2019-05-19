محافظ الإسكندرية يكلف شركة الصرف ورؤساء الأحياء بتطهير الشنايش والمطابق

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأحياء ومسئولى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لاستعراض ما تم فى المشروعات الجارى تنفيذها لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار فى بعض المناطق وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات لتفادى وقوع أى أزمة ناتجة عن نوات الأمطار خلال موسم الشتاء القادم.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، و اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، و اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، و اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، و الدكتور وليد عبد العظيم الأستاذ بكلية هندسة جامعة الإسكندرية و مستشار المحافظ لشئون هندسة البيئة.

وخلال الإجتماع، أكد المحافظ على ضرورة استعراض جميع المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها لتقديم حلول سريعة لها لتفادى تكرار أزمة غرق المدينة بسبب نوات الأمطار كما حدث سابقا ً، مكلفا شركة الصرف الصحى و رؤساء الأحياء بتطهير الشنايش و المطابق أول بأول و منع تراكم المخلفات بها، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحى و تفقد المشكلة فى محطات الرفع، ولفت المحافظ إلى ضرورة التأكد من تنظيف و تجريف الشوارع قبل العمل على تطهير الشنايش.

على جانب آخر، أكد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع لما تمثله من إساءة للمظهر الحضارى و الجمالى للمدينة، جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى الذى يعقده محافظ الإسكندرية لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة وما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالى الإسكندرية ، بحضور رؤساء الأحياء، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر ، ومسئولى الشركة .

وخلال الاجتماع ،تم عرض ما تم من أعمال نظافة بجميع أحياء المحافظة خلال الأسبوع الماضى ، والحملات التى شنتها إدارة الرصد البيئى ، فضلا عن الإستماع إلى تقرير كل رئيس حى حول وضع المنظومة بنطاق كل حى ،حيث استعرض كل رئيس حى معدلات رفع المخلفات بكل شارع من شوارع الحي، ونسب تجريف ورفع الأتربة ومدى رضاء كل رئيس حى عن عمل شركة نهضة مصر بنطاق الحى و كذا الشوارع التى يجب أن يتم رفع كفاءة خدمة النظافة بها و مدى توفر صناديق القمامة و معدلات الكنس، و معدلات رفع المخلفات و تفريغ الحاويات، و نسب تجريف الأتربة ورفعها .