محافظ أسيوط يعلن استلام 5 مدارس جديدة بتكلفة 26 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمى

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اجتماعاً مع أعضاء لجنة تنفيذ برنامج التنمية للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وسد الفجوات فى التخطيط وبحث آليات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك فى قطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الأكثر إحتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس جميل فايز رئيس فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس أسامة محمد عمر رئيس قطاع كهرباء شمال ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات بالمحافظة ومسئولى تنمية القرية والخطة بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع، مراحل تنفيذ خطة التطوير فى قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لنهوها قبل 30 يونيو المقبل من خلال تنفيذ خطوات خطة عاجلة وحصر الاحتياجات الأساسية من مرافق وخدمات ومشروعات بنية أساسية ليتم تنفيذها خلال 3 أشهر كمرحلة أولى تم دعمها من وزارة التخطيط والتعاون الدولى، مشيرًا إلى استلام 5 مدارس جديدة بتكلفة 26 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى.

وشدد المحافظ على مراعاة الضوابط والأولويات وتشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال اللجان الميدانية ومجموعات العمل مشددًا على عمل محاضر انضمامية مسبقة من كافة الجهات التنفيذية ومسئولى شركات الخدمات والمرافق للموافقة على تلك المشروعات قبل التنفيذ وتذليل كافة العقبات للإسراع فى التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية وتحقيق أكبر استفادة لرفع معدلات التنمية وخلق فرص عمل للشباب وجذب استثمارات جديدة للمحافظة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط إلى إنه تم استلام 5 مدارس ما بين احلال وتوسعة وإنشاء جديد تمثلت فى إنشاء 9 فصول جديدة بمدرسة كوم انجاشة الإعدادية المشتركة، وإنشاء 22 فصل جديد بمدرسة بنى عديات للتعليم الأساسى وتوسعة 13 فصل بمدرسة عرب طرهونة للتعليم الأساسى وإنشاء 22 فصل جديد بمدرسة نجع سبع للتعليم الأساسى وإحلال جزئى لعدد 12 فصل بمدرسة السلام الإبتدائية بعرب مطير بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه وذلك وفقًا للخطة الزمنية التى تم وضعها للانتهاء منها قبل 30 يونيو 2019.