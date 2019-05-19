محافظ أسوان: توقيع برتوكول تعاون لدعم مشروعات مياه الشرب بتكلفة 129 مليون جنيه

أسوان ندى سليم

ناقش اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مع بيترا ويدّمر نائب مدير مكتب التعاون السويسرى بمصر، موقف المشروعات الجارية فى إطار التعاون المشترك.

مؤكدا على أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسرى،معلنا انه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع الجانب السويسرى بوزارة الإسكان فى نهاية الشهر الجارى لتنفيذ مشروع آخر لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 129 مليون جنيه.

وناقش محافظ أسوان، خلال اللقاء المنعقد اليوم الأحد بديوان عام المحافظة،مع الوفد السويسري، آخر تطورات مشروع رفع كفاءة المساقى بمركز نصر النوبة لخدمة 100 فدان من الأراضى الزراعية،فضلا عن التعاون القائم بين الجانبين في مجال تدريب الشباب على طرق الصيد الحديثة بالمزارع السمكية وأيضاً الصناعات القائمة على تصنيع وطهى وتجفيف وتعبئة الأسماك ، بجانب مشروع توفير مياه الشرب النقية للمناطق الواقعة على مرتفعات جبلية.

ووجه إلى إعداد قاعدة بيانات للشباب والفتيات المستفيدين من مشروع التدريب للصناعات السمكية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بربط بيانات المستفيدين مع فرص العمل المتاحة بالفنادق والبواخر والمطاعم السياحية لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

في حين قدمت بيترا ويدّمر، الشكر لمحافظة أسوان على تعاونها البناء فى تنفيذ المشروعات التى يمولها مكتب التعاون الدولى السويسرى والتى شهدت تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها وخاصة في برنامج تدريب الشباب على الصناعات السمكية.

حيث تم تدريب 137 فتاة على تصنيع الأسماك والطهى وإعداد الوجبات،بجانب تنفيذ مشروع الادخار متناهى الصغر للفتيات، وتقديم الدعم الفنى لعدد 4 مصانع أسماك حكومية وقطاع خاص، مشيرة إلى أن برنامج الدعم السويسرى شمل أيضاً تسليم 15 وحدة تمليح أسماك للصيادين وأيضاً تركيب 50 وحدة طاقة شمسية لأماكن إقامة وتجمعات الصيادين على شواطئ بحيرة السد العالى ، بالإضافة إلى تدريب 1065 صياد على طرق وأساليب الصيد الحديثة والقانونية، فضلاً عن تدريب الشباب على الصناعات القائمة على صيد الأسماك ، وأخيراً إستكمال دراسة تقييم المخزون السمكى بالبحيرة والمشاركة فى إعداد خطة إدارتها للوصول إلى تحقيق أكبر إنتاج سمكى منها.

ومن جانبه شهد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان الحفل الختامى لمشروع توفير فرص عمل للشباب الأسوانى،مؤكدا أن المشروع استهدف توفير الآلاف من فرص العمل من خلال استغلال الثروة السمكية فى تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب الأسوانى ، مؤكداً على أن المحافظة من جانبها تعمل بكل جدية لدعم هذه المشروعات البناءة والمثمرة.