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لولا دا سيلفا يصف رئيس البرازيل الحالى بـ"المريض" بسبب قرار تسليح المواطنين

الأحد، 19 مايو 2019 01:34 م
لولا دا سيلفا يصف رئيس البرازيل الحالى بـ"المريض" بسبب قرار تسليح المواطنين رئيس البرازيل الحالى جايير بولسونارو
كتبت - فاطمة شوقى
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وصف الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الحالى جايير بولسونارو بـ"المريض"، لأنه قرر تسليح المواطنين وتمكينهم من حمل أسلحة نارية، بما يمثل تهديدا للاستقرار، بحسب رؤيته.
 
وبحسب صحيفة "لا بيرداد نوتيسياس" البرازيلية، فإن لولا دا سيلفا ينتقد بولسونارو بسبب سياساته المتعلقة بالسلاح، لافتة إلى أن الرئيس الأسبق ما زال خلف القضبان منذ 2018، على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.
 
وأوضحت الصحيفة أن بولسونارو وقّع قرارا يسمح لسائقى الشاحنات والمحامين والسياسيين وغيرهم بحمل أسلحة نارية، ورأت أن تلك الخطوة تمثل مدخلا لترويج العنف فى البلاد. بينما قال "لولا" إنه يأمل فقط فى أن يتعلم جايير بولسونارو قيادة الشعب البرازيلى "من أجل مصلحة البرازيل".

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