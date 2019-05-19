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الأحد، 19 مايو 2019 03:18 م
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لمواجهة تغير المناخ .. إنجلترا تزرع 130 ألف شجرة بمنح بـ10 ملايين إسترلينى

الأحد، 19 مايو 2019 03:00 م
لمواجهة تغير المناخ .. إنجلترا تزرع 130 ألف شجرة بمنح بـ10 ملايين إسترلينى آثار تغير المناخ
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الحكومة البريطانية أعلنت أن أكثر من 130 ألف شجرة سيتم زرعها في مدن وبلدات إنجلترا للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.
 
وسيتم توفير عشرة ملايين جنيه استرلينى فى شكل منح من خلال صندوق Urban Tree Challenge خلال العامين المقبلين.
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المشروع والذى ستديره هيئة الغابات، متاحا للأفراد والسلطات المحلية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية للمشاركة فيه، حيث ستغطي المنح زراعة الأشجار ورعايتها لمدة 3 سنوات.
 
وقال مايكل جوف ، وزير البيئة ، في بيان "الأشجار حيوية في مكافحة تغير المناخ ، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نمضي قدماً وأسرع لزيادة معدلات الزراعة".
وتساعد زراعة الأشجار على الحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ لأن الأشجار تخزن الكربون. بالإضافة إلى تحسين الصحة والرفاهية ، وربط الناس بالهواء الطلق ، وامتصاص الضوضاء ، وتقليل مخاطر الفيضانات ، وتوفير الظل ، وخلق مساحات خضراء لمساعدة المجتمعات على التجمع.
 

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الحكومة البريطانية

الاشجار لمواجهة تغير المناخ

انجلترا

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