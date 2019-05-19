video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لماذا خصصت السكة الحديد 70% من مقاعدها للحجز من محطة مصر فى العيد؟

الأحد، 19 مايو 2019 12:48 م
لماذا خصصت السكة الحديد 70% من مقاعدها للحجز من محطة مصر فى العيد؟ قطار - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

قررت هيئة السكة الحديد تخصيص 70% من مقاعدها للحجز من محطة مصر بالقاهرة خلال فترة العيد، سواء بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية اليومية أو القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها، بسبب الإقبال الكبير الذى تشهده محطة مصر من قبل المواطنين للحجز من خلالها.

وتشهد محطة مصر توافد أكبر عدد من المواطنين بالمقارنة بباقى محطات الهيئة على مستوى الجمهورية، كما أنه تقرر تخصيص هذه النسبة للحجز عبر محطة مصر من أجل إحكام الرقابة على التذاكر كونها تحت رقابة قيادات الهيئة طوال الوقت، حيث مقر رئاسة الهيئة بها، وبالتالى يسهل تشديد الرقابة على صرف وبيع التذاكر بها.

يذكر تقوم هيئة السكة الحديد يوم الجمعة الماضى بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان للحجز أمام المسافرين، وتقوم غدا بالسبت بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان.

كما تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أرقام ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال أيام عيد الفطر

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر للحجز أمام المسافرين بقطارات 28 رمضان

"اليوم السابع" يكشف فى تحقيق استقصائى تأسيس شركة مزيفة لبيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء.. "ناشونال ترافيل" تدعى حصولها على حق بيع التذاكر وتحصل على 15 جنيهًا زيادة على كل تذكرة.. وتعلن توفير أى عدد خلال العيد

حجز تذاكر العيد

حجز تذاكر السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

تذاكر العيد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة