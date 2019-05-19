لماذا خصصت السكة الحديد 70% من مقاعدها للحجز من محطة مصر فى العيد؟

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تخصيص 70% من مقاعدها للحجز من محطة مصر بالقاهرة خلال فترة العيد، سواء بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية اليومية أو القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها، بسبب الإقبال الكبير الذى تشهده محطة مصر من قبل المواطنين للحجز من خلالها.

وتشهد محطة مصر توافد أكبر عدد من المواطنين بالمقارنة بباقى محطات الهيئة على مستوى الجمهورية، كما أنه تقرر تخصيص هذه النسبة للحجز عبر محطة مصر من أجل إحكام الرقابة على التذاكر كونها تحت رقابة قيادات الهيئة طوال الوقت، حيث مقر رئاسة الهيئة بها، وبالتالى يسهل تشديد الرقابة على صرف وبيع التذاكر بها.

يذكر تقوم هيئة السكة الحديد يوم الجمعة الماضى بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان للحجز أمام المسافرين، وتقوم غدا بالسبت بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان.

كما تطرح هيئة السكة الحديد اليوم الأحد مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.